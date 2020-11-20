اندلاع أزمة داخل أروقة نادي برشلونة بسبب أنسو فاتي

2020/11/20 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشفت تقارير صحفية، الجمعة (20 تشرين الثاني 2020)، عن اندلاع أزمة قانونية داخل نادي برشلونة الإسباني، بسبب رغبته في تجديد عقد نجم الفريق أنسو فاتي، خلال الفترة الحالية.

و بالرغم من الإصابة التي يعاني منها "فاتي" على مستوى غضروف الركبة اليسرى، إلى أن إدارة برشلونة المؤقتة تسعي في الفترة الحالية، لتجديد التعاقد مع إنسو فاتي جناح الفريق الشاب.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة من النادي الكاتالوني، إن "مسؤولي البارسا دخلوا في خلاف مع ممثلي أنسو فاتي، بشأن مدة عقده الحالي".

وأضافت الصحيفة أن "إدارة برشلونة تزعم أن عقد فاتي الحالي يربط اللاعب بالنادي الكتالوني حتى صيف 2024، وبشرط جزائي قيمته 400 مليون يورو".

وأكدت أن "والدي فاتي ووكيله خورخي مينديز، يرون أن العقد الحالي ينتهي في صيف 2022، ولا توجد أي إمكانية لتمديده، بسبب أن اللاعب عندما وقع كان قاصرا".

وكان النادي الكاتالوني، قد أفاد بإن فاتي وقع لبرشلونة في 2019 لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى إمكانية التمديد من طرف واحد لمدة موسمين.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن "لوائح الفيفا تنص على أنه لا يمكن للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا التوقيع على عقد يزيد عن 3 سنوات".

واختتم التقرير أن "الفريق الإسباني في حالة من الصراع المكثف من أجل تجديد وربط اللاعب بعقد جديد حتى 2026، لضمان استمراره لفترة أطول داخل "كامب نو".

الجدير بالذكر، أن فاتي يعاني من إصابة على مستوى غضروف الركبة، وهو ما يعني بأنه سيعود للملاعب في بداية شهر آذار المقبل.

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