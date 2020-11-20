الصحة تصدر بياناً تحذيرياً من التهاون بإجراءات الوقاية وتذكر بما سجله العالم من أرقام مؤخراً

2020/11/20 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة (20 تشرين الثاني 2020)، بياناً حذرت في من التهاون بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، فيما ذكرت بما سجلع العالم من أرقام مرعبة مؤخراً.

وقالت الوزارة في بيانها الذي تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من خلال متابعة فرقنا الصحية الجوالة ومتابعاتها اليومية لاحظت بانه لا زال هناك تهاون كبير من قبل المواطنين بالاجراءات الوقائية وعدم التزامهم بالتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة وخاصة في عدم ارتداء الكمامة وعدم التقيد بالتباعد الجسدي والمشاركة في التجمعات البشرية واقامة حفلات الاعراس ومراسيم العزاء ذات التجمعات البشرية الكثيفة بشكل طبيعي جداً بدون التقيد باي اجراء وقائي".





وأضافت: "كما لاحظت فرقنا الرقابية بان معظم الذين اصيبوا سابقا قد تركوا ارتداء الكمام واخذوا بممارسة حياتهم بشكل طبيعي وعدم التقيد بالتباعد الجسدي ظناً منهم بانهم اكتسبوا المناعة ولن يصابوا مرة اخرى، وهذا لا دليل عليه بل سجلت حالات عدة بالعالم والعراق رجوع اعراض المرض مرة اخرى بعد عدة اسابيع، مما يستدعي الاستمرار بالتقيد بهذه الاجراءات لمن اصيبوا سابقا".





وتابع البيان، أن "هذا الوضع خطير ويدعو للقلق الشديد وخاصة ونحن مقبلين على فصل الشتاء وانخفاض معدلات درجة الحرارة الذي يكون الظرف المساعد لانتشار العدوى للفيروسات التنفسية وهذا ما حصل في العالم الان نتيجة للموجة الثانية التي عصفت بكثير من دول العالم والدول المجاورة كالاردن التي بدأت انظمتها الصحية والاقتصادية بالانهيار من ارتفاع عدد الوفيات نتيجة ارتفاع مروع لعدد الاصابات الذي استنفذ كل القدرات الصحية وانهك المستشفيات مما ادى الى ارتفاع الوفيات وهذا ما يظهر من الارقام المخيفة في العالم، فقد بلغ عدد الاصابات في العالم ليوم امس 647717 اصابة والوفيات 10758 حالة كاعلى معدل وصلت اليه الوفيات منذ بدء الجائحة".





وأكملت الوزارة بحسب بيانها: "هنا لابد ان نبين لابناء شعبنا العزيز ان الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والتي نجحت الى حد كبير بزيادة نسبة حالات الشفاء وتقليل عدد الوفيات من توسيع قدراتنا التشخيصية والعلاجية جاءت نتيجة عمل متواصل ودؤوب وتعاون بين مختلف القطاعات والهيئات الدينية كالعتبات المقدسة التي ساهمت معنا في انشاء العديد من المستشفيات في عموم المحافظات لتوسيع السعة السريرية الى اكثر من 10 الاف سرير مخصص لمرضى كورونا، وهذا الانجاز يحتاج الى تظافر الجهود للمحافظة عليه من خلال تعاون المواطن وكافة شرائح المجتمع".

وأشار البيان، إلى أنه "يتطلب اليوم وقفة حقيقية من الجهات كافة كرجال الدين وشيوخ العشائر والقنوات الاعلامية كافة ومنظمات المجتمع المدني وارباب العمل الى تفهم خطورة الموقف الوبائي وما قد تؤول اليه الامور نتيجة لهذا التهاون وعدم الاكتراث بالاجراءات الوقائية المتمثلة بارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وبذل كل ما في وسعهم لتوعية المواطن الكريم وحثه على الالتزام بهذه الاجراءات الوقائية".

واختتمت الوزارة بيانها قائلة: "نتقدم بالشكر والتقدير لابطال الجيش الابيض في كل مؤسساتنا الصحية وكذلك كل الجهات التي وقفت معنا في هذه المعركة الوبائية الكبرى ونعاهد شعبنا الحبيب اننا ماضون في تطوير قدراتنا الوقائية والعلاجية رغم كل الصعاب التي نواجهها وخاصة الازمة المالية الخانقة التي يعيشها بلدنا الحبيب".

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