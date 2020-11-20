أول تعليق سياسي على دعوة الكاظمي للفاسدين بإرجاع الأموال مقابل العفو عنهم

2020/11/20 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق القيادي في الجبهة العراقية، أثيل النجيفي، اليوم الجمعة (20-11-2020)، على دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، للفاسدين بإرجاع الاموال مقابل العفو عنهم.

وقال النجيفي في حديث لـ (بغداد اليوم)، "ليس هناك من ينوي السرقة، ثم إعادة الأموال التي سرقها"، مبينا أن "دعوة الكاظمي للفاسدين بإرجاع الاموال مقابل اعفائهم من المحاسبة، هو نوع من التساهل، الهدف منه اعادة الاموال المسروقة، خصوصاً ان العراق يمر بأزمة مالية خانقة، وارجاع تلك الأموال مهم جداً في الوقت الحاضر".

ومضى بالقول "نشك بقيام الفاسدين باعادة الأموال التي سرقوها طيلة الأعوام الماضية، كونها مبالغ كبيرة"، منوها إلى أن "بعض تلك الأموال المسروقة تم صرفها في أوجه مختلفة، من الاستثمارات وغيرها".

وأضاف القيادي في الجبهة العراقية ان "دعوة الفاسدين بإرجاع الاموال مقابل العفو عنهم، نوع من الخيال، فلا اعتقد ان هناك من الفاسدين من ينوي ارجاع تلك الاموال".

وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الأول، دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، المتهمين والمطلوبين بملفات الفساد الى اعادة الاموال التي سرقت من المال العام، والتي تقدر بمليارات الدولارات، وفقا لما صرح به.

واضاف الكاظمي، ان الكثير من دول العالم تعاملت مع المتهمين بقضايا الفساد، وفق مبدأ اعادة الاموال مقابل العفو عنهم، فيما شدد على ان المعتقلين وفق قضايا الفساد لم يتعرضوا الى اي تعذيب او اعتداء وفق تقارير من وزارة الصحة تصله بشكل يومي.

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