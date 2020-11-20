شاحنة كبيرة تسقط من أعلى جسر محمد القاسم على سوق الجمعة

2020/11/20 | 13:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادسقطت شاحنة كبيرة من أعلى جسر سريع محمد القاسم على سوق الجمعة وسط العاصمة بغداد.وقال مصدر أمني لـ”النور نيوز”، ان “شاحنة كبيرة سقطت بشكل مفاجئ على ٍسوق الجمعة الواقع تحت جسر النهضة قرب سريع محمد القاسم في بغداد”.وأشار الى ان “الاضرار التي سجلت مادية فقط، ولم تعرف أسباب انحراف الشاحنة عن …

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