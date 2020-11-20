زراعة النجف : تهيئة 500 ألف دونم لعرضها فرصا استثمارية في المحافظة

2020/11/20 | 13:38 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ اعلنت مديرية زراعة النجف الأشرف تهيئتها 500 الف دونم في المحافظة لعرضها فرصا استثمارية زراعية في المحافظة، .وقال مدير زراعة النجف منعم شهيد الفتلاوي في تصريح صحفي " تستمر حملتا حصاد وتسويق محصول الرز في محافظة النجف الاشرف، لتصل المساحة المحصودة الى ( 9612) دونما من المساحة المزروعة والبالغة ( 207532 ) دونما".وأضاف، ان" الكميات المسوقة الى سايلوات وزارة التجارة بلغت( 2069) طنا شملت اصناف العنبر والياسمين و الفرات".وعن المناطق الاستثمارية الزراعية في صحراء المحافظة، قال الفتلاوي، انه " تمت تهيئة نصف مليون دونم فرصا استثمارية بحسب توجيه وزارة الزراعة، على أن تكون الاولوية للمستثمرين المحليين من المحافظة والشركات الرصينة ./انتهى.

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