2020/11/20 | 13:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / كشفت اللجنة المالية النيابية عن المبلغ الذي طلبته مفوضيـة الانتخابات لاكمال العملية الانتخابيـة المقرر اجراؤها في الموعد الذي حددته الحكومة خلال شهر حزيران المقبل .وذكـر عضو اللجنة النائب عبد الهادي السعداوي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " اجراء الانتخابات في الموعد الذي اعلنته الحكومة ضرب من الخيال، لان جميع المتطلبات الفنية واللوجستيـة غير متوفرة حاليا "، مشيـرا الى ان " الموضوع المالي هو الأخر يعرقل موعد الانتخابات ، ولم يتم وضع تخصيصات كافية للمفوضية بعد لتأمين متطلبات عملها ".واضاف ، ان " المبلغ المالي الذي طلبته المفوضية لاكمال العملية الانتخابية هو 350 مليار دينار "، مبينا ان " الجدول المرفق بقانون تمويل العجز المالي الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا ، تضمن تخصيص مبلغ 60 مليار دينـار لبرنامج الانتخابات وهو نفس المبلغ المطلوب في كل عملية انتخابية ".واوضح ، ان " تحديد موعد اجراء الانتخابات خاضع الى قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح من قبل المفوضية يعلن عنه قبل 60 يوما من موعد الانتخابات ، ويعرض على مجلس النواب للمصادقة عليه ".وصوت مجلس النواب في جلسته 29/10/‏‏2020‏، ‏ على الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك الملحقة بقانون انتخابات مجلس النواب ، لتعلن رئاسة البرلمان رسميا عن اكمال الدوائر الانتخابية لثمانية عشر محافظة عراقية .وكان مجلس النواب صوت ، في 24 كانون الاول 2019 ،على تشريع قانون الانتخابات الجديد ،باعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة ، ومنح المقاعد للفائزين بأعلى الاصوات على اساس الترشيح الفردي ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابيـة لـ/ نينا / : مفوضيـة الانتخابات طلبت تخصيص 350 مليار دينار لاكمال العملية الانتخابيـة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابيـة لـ/ نينا / : مفوضيـة الانتخابات طلبت تخصيص 350 مليار دينار لاكمال العملية الانتخابيـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).