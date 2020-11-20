اليونيسيف تحذر: الفقر يهدد 40% من أطفال العراق

2020/11/20 | 13:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة "يونسيف" التابعة للأمم المتحدة ،اليوم الجمعة، من تعرض 40% من أطفال العراق للفقر....

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