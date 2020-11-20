الحبوبي تستعد لتظاهرة مليونية للكشف عن مصير مختطفي الحراك الشعبي

2020/11/20 | 13:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستعد المئات من المتظاهرين في مدينة الناصرية للانطلاق بتظاهرة مليونية دعا لها ناشطون للكشف عن مصير معتقلي الرأي والافراج عن الناشط سجاد العراقي الذي اختطف قبل نحو شهرين من قبل جهات مجهولة.

وتأتي هذه التظاهرات استمرارا للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت قبل أكثر من عام تنديدا بالفساد والمحسوبية ونظام المحاصصة الحزبية والمطالبة بإصلاح المنظومة السياسية في البلاد.

هذا والتحق العشرات من متظاهري محافظة البصرة بالمحتجين في الناصرية، لتعزيز التظاهرات التي من المقرر أن تنطلق عصر اليوم في ساحة الحبوبي مركز الاحتجاج الرئيسي.

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