تقرير: مساع لعرقلة مشروع أتمتة الجمارك الذي سيحد التهرب الضريبي

2020/11/20 | 13:39 - المصدر: قناة التغيير

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حذرت تقارير من مساع لجماعات متنفذة وموظفين متهمين بالفساد لعرقلة تنفيذ مشروع الاتمتة الالكترونية في المنافذ الحدودية، الذي يقيض عمليات السرقات المالية والتهرب الضريبي.

ونقل تقرير لصحيفة الشرق الأوسط، عن مصدر في الجمارك، ان تطبيق النظام الجديد سيمنع أيضا الإعفاءات الجمركية الممنوحة لكثير من الشخصيات والمؤسسات والهيئات، مؤكدا ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتطبيق النظام منذ أربعة أشهر غير انه لم يتحقق حتى الأن.

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