نائب إيراني: إنجازاتنا العسكرية ستساهم برفع مستوى أمن العراق واستقراره

2020/11/20 | 13:39 - المصدر: قناة التغيير

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في تصريح مثير، وصف نائب في البرلمان الإيراني أن ما تحقق من إنجازات عسكرية في بلاده يمكنها المساهمة برفع مستوى الأمن والاستقرار في العراق.

وقال النائب سهراب كيلاني إن زيارة وزير الدفاع العراقي جمعة عناد إلى طهران مؤخراً بالغة الأهمية، مضيفا أن إزالة الحظر التسليحي عن إيران يمهد لتعزيز التعاون بين البلدين أكثر مما مضى.

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