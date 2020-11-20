قوباد طالباني: نريد ان نغير من طريقة عمل الحكومة

2020/11/20 | 13:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن البدء باجراء الاصلاحات في الحكومة بمجالات تسجيل الشركات وايجاد مصادر متنوعة للايرادات المالية وعدم الاعتماد على مصادر بيع النفط والاعتماد على الطاقات الشبابية.

جاء ذلك خلال مشاركة طالباني، في اسبوع العمل العالمي الذي تنظمه مؤسسة (فيم) في السليمانية، في مستهل حديثه، اكد قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، ان الاقليم صاحب افكار وقدرات ومن الممكن تطويرهما والاستفادة منهما بشكل جيد، مشيرا الى انه تم اجراء تقييم شامل لعمل الحكومة ومن الضروري من الآن فصاعدا التفكير بتنويع مصادر الايرادات المالية وتغيير طريقة عمل الحكومة بشكل يتلائم مع التقدم العصري.

وأضاف طالباني، ان اليوم هنالك فراغ كبير بين الحكومة والقطاع الخاص لذلك من الضروري ان يكون هنالك توازن بين القطاعين وان نوفر فرص اكبر للقطاع الخاص، كي نستطيع من توفير فرص عمل أكبر للمواطنين، مؤكدا انه من غير الممكن لأي نظام في العالم تشغييل جميع المواطنين عند الحكومة او عند القطاع الخاص.

قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، تابع حديثه، نريد من الآن فصاعدا ان ننوع من مصادر الايرادات المالية وان لا نعتمد على النفط فقط، كي لا نتعرض الى ازمة كبيرة وخطيرة بانخفاض اسعار النفط، مضيفا: الآن هنالك فرصة جيدة للتأقلم مع الازمات وعن طريق تغيير عمل الحكومة لتطوير القطاع الخاص واجراء تسهيلات لتأسيس الشركات والاستثمار وازالة المعوقات في تسجيل الشركات وتقليل الروتين في تسجيلها.

وبين طالباني، بهذه الطريقة من الممكن ايجاد فرص عمل أكثر للشباب وحاملي الشهادات الجامعية، مؤكدا على ضرورة ربط الجامعات بسوق العمل عن طريق اصدار قوانين جديدة كي يشمل قانون التقاعد الموظفين العاملين في القطاعات الخاصة لضمان حقوقهم.

PUKmedia خاص

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