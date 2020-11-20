التغيير تطالب حكومة كردستان بالكشف عن إتفاق الـ 50 سنة مع تركيا

2020/11/20 | 13:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالبت كتلة التغيير، اليوم الجمعة، حكومة إقليم كردستان بالكشف عن إتفاق الـ 50 سنة مع تركيا، فيما ثمنت موقف الكاظمي بعدم المساس برواتب موظفي الاقليم.وقالت الكتلة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تثمن الموقف المسؤول لرئيس مجلس الوزراء وتسانده في رؤيته بعدم المساس برواتب موظفي اقليم كردستان، ونؤكد انه …

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