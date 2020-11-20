رئيس نادي كربلاء: عازمون على الارتقاء بالنادي والصعود به الى الدرجة الممتازة

2020/11/20 | 13:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اكد رئيس نادي كربلاء احمد هدام ان الهيئة الادارية الجديدة عازمة على الارتقاء بالنادي والصعود فيه الى الدرجة الممتازة، واعادة الاموال التي صودرت منه.وقال هدام للمعلومة ان “النادي كان يمر بوضع بائس من ناحية افتقاره الى مقر للهيئة الادارية بعد صادرت وزارة الشباب والرياضة في الوقت السابق مقر النادي وقاعات الالعاب الفردية، وكذلك سكن اللاعبين الذي اثر بشكل سلبي على ميزانية النادي”.واضاف ان “الهيئة الادارية الجديدة تمكنت من تهيئة مقر للنادي يليق باسمه، وهذه خطوة اولى، من خطتنا في الارتقاء بالنادي الى الدرجة الممتازة”.واشار هدام الى “اننا جادين في اعادة الاموال التي صودرت من نادي كربلاء، وتكلمنا مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في هذا الخصوص لاعادة النادي الى مستواه واعلى”.

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