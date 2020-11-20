ديالى تكشف قرب رفع تدريجي للقيود الامنية في” ابي صيدا”.. الحياة عادة بنسبة 80%

2020/11/20 | 13:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىكشف مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، عن قرب رفع تدريجي للقيود الامنية المفروضة في ناحية ابي صيدا عقب النزاعات العشائرية الدامية.وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة ( 30كم شمال شرق بعقوبة) عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” خطة فرض القانون التي بدات منذ ايام في ناحية ابي صيدا حققت عدة اهداف واسهمت في استعادة الحياة بنسبة 80% من خلال فتح الاسواق والدوائر وادامة حركة الاهالي الا ان الوضع لايزال بحاجة للكثير من الجهود لتعزيزه لتفادي عودة النزاعات مرة اخرى”.واضاف الحيالي،ان” القوات الامنية فرضت سلسلة قيود مشددة خلال الايام الماضية ومنها الحظر الليلي وقطع بعض الطرق لدواعي امنية للسيطرة على الموقف مؤكدا بان تلك القيود سيتم رفعها تدريجيا وفق المستجدات الميدانية على الارض لافتا الى خطة فرض القانون تتالف من سلسلة من الاهداف حقق بعضها في الايام الاولى وهناك اهداف اخرى تحتاج الى جهود كبيرة ومنها حسم النزاعات واعتقال المطلوبين واعادة النازحين وادامة السلم الاهلي على نحو يمنع تكرار اي نزاعات مستقبلبية”.انتهى 25 ف

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