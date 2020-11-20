التطبيعية تدعم الاتحادات الفرعية بـ10 ملايين دينار لكل منها لتغطية اجور التحكيم

2020/11/20 | 13:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكدَ رئيس الهيئة إياد بنيان، في بيان " توفير الدعم المالي لكل اتحادٍ فرعي بمبلغ قدره عشرة ملايين دينار لدفع اجور التحكيم في الادوار المؤهلة لدوري الدرجة الاولى للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، إيمانا منها بمد يد العون ومساعدة الاتحادات لتغطية نفقات دوري الدرجة الاولى".

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