الصحة العراقية: لا دليل على اكتساب المصاب بكورونا المناعة والوضع يدعو للقلق

2020/11/20 | 13:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنبهت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، الى انه لا يوجد دليل على اكتساب المصاب بفيروس كورونا المناعة بعد شفاءه، فيما أكدت ان حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة يكون مساعداً لانتشار العدوى للفيروسات التنفسية، والوضع خطير ويدعو للقلق الشديد.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال متابعة فرقنا …

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