الصحة : الموجة الثالثة من كورونا عصفت بدول مجاورة ونحذر من التهاون

2020/11/20 | 13:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، أن العراق سجل عودة الأعراض مرة أخرى للمصابين بكورونا سبق وأن تماثلوا للشفاء ،فيما أشارت إلى أن هناك تهاوناً كبيراً من المواطنين بإجراءات الوقائية الصحية.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "من خلال متابعة الفرق الصحية الجوالة ومتابعاتها اليومية لاحظت بأنه لا يزال هناك تهاوناً كبيراً من المواطنين بالإجراءات الوقائية ،وعدم التزامهم بالتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة ،وخاصة في عدم ارتداء الكمامة ،وعدم التقيد بالتباعد الجسدي ،والمشاركة في التجمعات البشرية ،وإقامة حفلات الأعراس ،ومراسيم العزاء ذات التجمعات البشرية الكثيفة بشكل طبيعي جداً من دون التقيد بأي إجراء وقائي".

وأضاف البيان أن "الفرق الرقابية لاحظت بأن معظم الذين أصيبوا سابقاً قد تركوا ارتداء الكمام ،وأخذوا بممارسة حياتهم بشكل طبيعي وعدم التقيد بالتباعد الجسدي ظناً منهم بأنهم اكتسبوا المناعة ولن يصابوا مرة أخرى ،وهذا لا دليل عليه ،بل سجلت حالات عدة في العالم والعراق رجوع أعراض المرض مرة أخرى بعد عدة أسابيع، ما يستدعي الاستمرار بالتقيد بهذه الإجراءات لمن أصيبوا سابقاً".

وتابع أن "هذا الوضع خطير ويدعو للقلق الشديد ،وخاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء ،وانخفاض معدلات درجة الحرارة الذي يكون الظرف المساعد لانتشار العدوى للفيروسات التنفسية ،وهذا ما حصل في العالم الآن نتيجة للموجة الثانية التي عصفت بكثير من دول العالم والدول المجاورة كالاردن التي بدأت أنظمتها الصحية والاقتصادية بالانهيار من ارتفاع عدد الوفيات نتيجة ارتفاع مروع لعدد الإصابات الذي استنفذ كل القدرات الصحية وأنهك المستشفيات ،ما أدى الى ارتفاع الوفيات ،وهذا ما يظهر من الأرقام المخيفة في العالم"، مشيراً إلى أن "عدد الإصابات في العالم ليوم أمس بلغ (647717) إصابة والوفيات (10758) حالة كأعلى معدل وصلت إليه الوفيات منذ بدء الجائحة".

وأوضح البيان أن "الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والتي نجحت إلى حد كبير بزيادة نسبة حالات الشفاء ،وتقليل عدد الوفيات من توسيع قدراتها التشخيصية والعلاجية ،جاءت نتيجة عمل متواصل ودؤوب ،وتعاون بين مختلف القطاعات ،والهيئات الدينية كالعتبات المقدسة التي ساهمت في انشاء العديد من المستشفيات في عموم المحافظات لتوسيع السعة السريرية إلى أكثر من 10 آلاف سرير مخصص لمرضى كورونا ،وهذا الانجاز يحتاج إلى تضافر الجهود للمحافظة عليه من خلال تعاون المواطن وجميع شرائح المجتمع ،ما يتطلب اليوم وقفة حقيقية من الجهات كافة كرجال الدين وشيوخ العشائر والقنوات الإعلامية كافة ،ومنظمات المجتمع المدني ،وأرباب العمل إلى تفهم خطورة الموقف الوبائي ،وما قد تؤول إليه الأمور نتيجة لهذا التهاون ،وعدم الاكتراث بالإجراءات الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي ،وتعقيم اليدين ،وبذل كل ما في وسعهم لتوعية المواطن الكريم ،وحثه على الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية".

وتعهدت الوزارة بأنها "ماضية في تطوير قدراتها الوقائية والعلاجية ،بالرغم من كل الصعاب التي تواجهها ،وخاصة الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها البلد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة : الموجة الثالثة من كورونا عصفت بدول مجاورة ونحذر من التهاون) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة : الموجة الثالثة من كورونا عصفت بدول مجاورة ونحذر من التهاون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).