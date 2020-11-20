2020/11/20 | 13:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة

بتوجيه مُباشر من القائد العام للقوات المُسلحة، شرعت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب بعملية كُبرى في مُحافظة كركوك بالمنطقة الرابطة بين وادي زغيتون - وادي الخناجر أبتدأت ليلة الخميس و أُكتملت صباح اليوم الجُمعة أستُهدفت فيها مفرزة كاملة لبقايا عصابات داعـش الإرهابية، وقد أسفرت عن قتل (١٦) عُنصرا إرهابياً بعد الإشتباك معهم داخل اوكارهم السرية قُتل عدد منهُم جراء المواجهة المباشرة وتم قتل الآخرين بواسطة طائرات التحالف الدولي خلال مُحاولتهم الهرب من المواجهة.

فيما شرعت القوة بتفتيش الأوكار بعد تطهيرها من زمر داعـش الإرهابية، حيث تم العثور على وثائق هامة، وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وجوازات السفر ومبالغ مالية محلية واجنبية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتل أكثر من 16 داعشياً وضبط وثائق مهمة بعملية كبرى في كركوك) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتل أكثر من 16 داعشياً وضبط وثائق مهمة بعملية كبرى في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).