الأنواء الجوية تتوقع طقساً ممطراً اليوم وغداً وتحذر من ’’سيول’’ في مدن عدة

2020/11/20 | 13:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية،

الجمعة، طقساً ممطراً اليوم وغداً،

فيما حذرت من السيول في السليمانية

وحلبجة وديالى والكوت والعمارة.

وقالت الهيئة في جدول توضيحي، إن

"البلاد تأثرت يوم أمس الخميس وال

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