النقل: الحفارة كربلاء تعمق واجهة رصيف 12 في ميناء ام قصر الشمالي (صور)

2020/11/20 | 13:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل - الشركة العامة

لموانئ العراق، الجمعة، انه ضمن أعمال

الخطة السنوية لها المناطة بقسم الحفر

البحري تعميق واجهات الارصفة البحرية

واجراء عمليات الحفر البحري عليها من

الترسبات الحاصلة نتي

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