مسؤول بالصحة معلقاً على أزمة لقاحات الإنفلونزا: حجزها يتم قبل سنتين

2020/11/20 | 13:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث معاون مدير دائرة صحة واسط، سعدون

الأمير، اليوم الجمعة، عن اسباب عدم

توفر لقاح الأنفلونزا الموسمية،

تعليقاً على مطالبات الاهالي بالاسراع

في توفيرها.

وقال الأمير، في حديث صحفي، ان "سبب عدم

توفر لق

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