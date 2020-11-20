الحشد الشعبي : اعتقال 8 مطلوبين بينهم 4 بتهمة الارهاب في 3 عمليات استباقية

2020/11/20 | 14:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىكشف الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني، الجمعة، عن اعتقال 8 مطلوبين بينهم 4 بتهمة الارهاب في 3 عمليات استباقية داخل المحافظة.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات امنية مشتركة نفذت عمليات استباقية في 3 مناطق بديالى خلال الساعات الماضية اسفرت عن اعتقال 8 مطلوبين للقضاء بينهم 4 بتهمة الارهاب”.واضاف الحسيني،ان” العمليات تاتي نتيجة الجهد الاستخباري المشترك والتنسيق في رصد الاهداف مؤكدا بان المعتقلين تم نقلهم الى مراكز امنية للتحقيق معهم في التهم الواردة بحقهم من قبل الجهات المختصة”.واشار الحسيني الى ان”تعقب المطلوبين للقضاء وخاصة بتهم الارهاب مستمرة في كل مناطق ديالى لتعزيز الاستقرار”.انتهى 25 ف

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