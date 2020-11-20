المطلك: الحلبوسي أصابه الطغيان والنجيفي قد يحترق بـ”طموحه الزائد”

المعلومة/بغداد..هاجم رئيس جبهة الحوار صالح المطلك، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، مشيرا إلى أنه أصابه الغرور والطغيان، فيما اعتبر ان “الطموح الزائد” لرئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي قد يحرقه.وقال المطلك في حوار تابعته /المعلومة/، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أصابه الطغيان والغرور وعمل على ابعاد بعض الشخصيات”، مشيرا إلى أن “هناك مشروعا لاقالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد الحلبوسي”.وأضاف المطلك، أن “الجبهة العراقية تشكلت بالأساس من اجل اقالة الحلبوسي من منصبه”، لافتا إلى أن “أسامة النجفي لديه طموح زائد وقد يحرقه ذلك وهذا ما حذرت منه”.
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