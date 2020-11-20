القبض على اربعة تجار مخدرات في الانبار

2020/11/20 | 14:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، القاء القبض على اربعة من تجار المخدرات في محافظة الانبار.وذكرت المديرية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “بغية الحد من نشاط عصابات الجريمة المنظمة والقبض عليهم، وبعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ من القاء القبض على اربعة من تجار المخدرات في محافظة الانبار”.واضافت، انه “تم احالتهم للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٢٨ من قانون العقوبات العراقي”.انتهى25

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