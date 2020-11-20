تخفيض عديد القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان.. ما الذي يخطط له ترامب؟

2020/11/20 | 14:24 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستضيف عزيزة واصف في هذه الحلقة من برنامج "ضيف اليوم" عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الإلكترونية، للحديث عن اعتزام الولايات المتحدة خفض عديد قواتها العسكرية في العراق وأفغانستان، وما تترتب عليه هذه الخطوة من تداعيات، وأيضا حول تعهد ترامب إنهاء النزاعات في الخارج، حسبما أعلن البنتاغون.

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