وسطية الازهر تهزم ماكرون والارهابيين - رفعت عوض الله

2020/11/20 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رفعت_عوض_الله تحت هذا العنوان كتب الدكتور ناجح ابراهيم الذي كان قياديا في تنظيم الجماعة الاسلامية المسؤولة عن مذبحة مديرية امن اسيوط في ثمانيات القرن الماضي وغيرها من جرائم ارهابية ، ولكنه حاليا تاب واناب واصبح يكتب مقالات محورها السلام الاجتماعي وهذا امر جميل يستوجب التحية والاحترام .اقول كتب الكاتب مقالا منشورا بجريدة المصري عدد الجمعة 13 نوفمبر 2020 فيه يندد بالرئيس الفرنسي ماكرون ويحيي وسطية الازهر ، ور ......





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