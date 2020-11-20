جهاز مكافحة الارهاب ينفذ عملية كبرى في كركوك ويقتل 16 ارهابيا

2020/11/20 | 14:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

نفذ جهاز مكافحة الارهاب عملية كبرى في محافظة كركوك اسفرت عن قتل 16 ارهابيا.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) انه " وبتوجيه مُباشر من القائد العام للقوات المُسلحة، شرعت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب بعملية كُبرى في مُحافظة كركوك في المنطقة الرابطة بين وادي زغيتون - وادي الخناجر ابتدأت من ليلة الخميس و اكتملت صباح اليوم الجُمعة استُهدفت فيها مفرزة كاملة لبقايا عصابات داعـش الإرهابية"، مشيرا الى ان " العملية اسفرت عن قتل 16 إرهابياً بعد الاشتباك معهم داخل اوكارهم السرية فيما قُتل عدد منهُم جراء المواجهة المباشرة وتم قتل الآخرين بواسطة طائرات التحالف الدولي خلال مُحاولتهم الهرب من المواجهة".

واضاف رسول ان " القوة شرعت بتفتيش الأوكار بعد تطهيرها من زمر داعـش الإرهابية وتم العثور على وثائق هامة وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وجوازات السفر ومبالغ مالية محلية واجنبية".

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