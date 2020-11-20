2020/11/20 | 14:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الجمعة، عن بيع الشقق السكنية في مجمَّـع دار السلام السكني الواقع في بغداد/ حي السلام/ موقع مطار المثنى.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الثاني 2020)، ان "دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال يسرها أن تعلن عن بيع الشقق السكنية في مجمَّـع دار السلام السكني الواقع في بغداد/ حي السلام/ موقع مطار المثنى".

وفيما يأتي صور مفرقة تخص المجمَّـع تتضمَّـن جدولين بالمساحات والأسعار: الأول خاص بموظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين والعمال المضمونين، والثاني خاص بالمواطنين كافة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العمل تعرض شققاً سكنية للبيع: أسعار وتفاصيل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العمل تعرض شققاً سكنية للبيع: أسعار وتفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).