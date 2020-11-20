جنرال موتورز تزيد إنفاقها على السيارات الكهربائية وذاتية القيادة إلى 27 مليار دولار

2020/11/20 | 14:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة جنرال موتورز وهي أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة من حيث المبيعات إنها ستزيد الإنفاق من 20 إلى 27 مليار دولار حتى عام 2025 لتطوير سيارات كهربائية وسيارات ذاتية القيادة.

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