جهاز مكافحة الارهاب يقتل ١٦ ارهابيا في كركوك

2020/11/20 | 14:28 - المصدر: سفن سكاي

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نص بيان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول

بتوجيه مُباشر من القائد العام للقوات المُسلحة، شرعت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب بعملية كُبرى في مُحافظة كركوكبالمنطقة الرابطة بين وادي زغيتون – وادي الخناجر أبتدأت ليلة الخميس و أُكتملت صباح اليوم الجُمعة أستُهدفت فيهامفرزة كاملة لبقايا عصابات داعـش الإرهابية، وقد أسفرت عن قتل (١٦) عُنصرا إرهابياً بعد الإشتباك معهم داخل اوكارهمالسرية قُتل عدد منهُم جراء المواجهة المباشرة وتم قتل الآخرين بواسطة طائرات التحالف الدولي خلال مُحاولتهم الهربمن المواجهة.

فيما شرعت القوة بتفتيش الأوكار بعد تطهيرها من زمر داعـش الإرهابية، حيث تم العثور على وثائق هامة، وعدد منالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وجوازات السفر ومبالغ مالية محلية واجنبية.

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