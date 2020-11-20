القبض على 388 متسولاً ومخموراً في بغداد

2020/11/20 | 14:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة،اليوم الجمعة، القبض على 286 متسولاً و102 مخمور من قبل دوريات شرطة نجدة بغداد.

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