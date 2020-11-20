. 1.3 مليون وفاة و56 مليون إصابة بكورونا حول العالم

2020/11/20 | 14:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أظهرت بيانات مجمعة تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 56 مليونا حتى صباح اليوم الجمعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، أن إجمالي الإصابات حول العالم وصل إلى 56.922.150 مليون.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات حول العالم بسبب الفيروس وصل إلى 1.360.708 مليون.

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