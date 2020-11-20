كتلة كردية تطالب أربيل بالكشف عن ’’اتفاق الـ 50 سنة’’ مع تركيا وعدم ’’المقامرة’’ بحقوق المواطنين

2020/11/20 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت كتلة التغيير الكردية، اليوم

الجمعة، حكومة إقليم كردستان بالكشف عن

اتفاق الـ 50 سنة مع تركيا وعدم

’’المقامرة’’ بحقوق المواطنين، فيما

ثمنت الكتلة موقف رئيس مجلس الوزراء

مصطفى الكاظمي بعدم المساس ب

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