2020/11/20 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الصحة والبيئة، حسن محمد

التميمي، اليوم الخميس، الانتهاء من

انجاز مركز الشفاء (١٤) في محافظة كركوك،

والذي نفذته العتبة الحسينية المقدسة.

وقال التميمي في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفذته العتبة الحسينية.. الصحة تعلن الانتهاء من انجاز مركز الشفاء 14 في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفذته العتبة الحسينية.. الصحة تعلن الانتهاء من انجاز مركز الشفاء 14 في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).