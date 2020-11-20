جلسة حاسمة بمسألة تعاقد القيثارة مع مدرب برتغالي

2020/11/20 | 14:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

وصل مدير اعمال المدرب البرتغالي ليونيل بونتس، الى بغداد، تمهيداً للتفاوض مع ادارة الشرطة لنقل موكله الى كرة القيثارة الخضراء.

وقال مدير الدائرة الاعلامية في نادي الشرطة حسين الخرساني في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مدير اعمال المدرب البرتغالي، ليونيل بونتس، وصل الى بغداد تمهيداً لنقل موكله لكرة الشرطة”.

واوضح أنه “من المؤمل ان تُعقد، عند الساعة الخامسة من عصر اليوم، جلسةٌ مهمة تجمع المدرب البرتغالي ووكيل اعماله مع الادارة الشرطاوية لوضع النقاط على الحروف، وإنهاء الملف”.

يذكر أن مدرب الشرطة عبد الغني شهد، قدم استقالته من منصبه بشكل رسمي والفريق يقوده المدرب الاردني هيثم الشبول.



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