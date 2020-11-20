مكافحة الإرهاب ينفذ عملية كبرى في كركوك: قتل 16 إرهابياً

2020/11/20 | 14:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، ان جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية كبرى في محافظة كركوك، مشيرا الى قتل 16 إرهابياً بعد الاشتباك معهم.وقال اللواء يحيى رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بتوجيه مُباشر من القائد العام للقوات المُسلحة، شرعت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب بعملية …

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