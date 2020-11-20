2020/11/20 | 14:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الجمعة، عن بيع الشقق السكنية في مجمَّـع دار السلام السكني الواقع في بغداد/ حي السلام/ موقع مطار المثنى.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال يسرها أن تعلن عن بيع الشقق السكنية في مجمَّـع دار السلام السكني الواقع في بغداد/ حي السلام/ موقع مطار المثنى”.

وفيما يأتي صور مفرقة تخص المجمَّـع تتضمَّـن جدولين بالمساحات والأسعار: الأول خاص بموظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين والعمال المضمونين، والثاني خاص بالمواطنين كافة:

شارك هذا الموضوع:انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Pinterest (فتح في نافذة جديدة)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العمل تعرض شققًا للبيع لجميع المواطنين.. تعرف على التفاصيل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العمل تعرض شققًا للبيع لجميع المواطنين.. تعرف على التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).