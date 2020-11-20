النقل.. حسم اسم الشركة المنفذة لميناء الفاو الكبير خلال الاسبوع المقبل

2020/11/20 | 14:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة النقل، الجمعة، ان الاسبوع المقبل سيشهد حسم اسم الشركة المنفذة لمشروع بناء ميناء الفاو الكبير، مؤكدا على وجود خط ثان للتباحث مع شركة صينية.

وذكر وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (20 تشرين الثاني 2020)، إن "وزارة النقل لا تزال مستمرة في التفاوض مع شركة دايو الكورية"، لافتا إلى " وجود خلاف مع الشركة الكورية بشأن المبالغ والمدة".

وأضاف، أنه "وزارة النقل لديها خط ثان للتباحث مع شركة صينية، والأسبوع المقبل سيشهد حسم القرار على أيهما يجري التوقيع لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير".

من جانب آخر أكد الشبلي أن "الترانزيت في قيد الدراسة ،وتم عقد اجتماع بشأن هذا الموضوع، وأنه سيتم عقد اجتماع آخر لتحديد وقت المباشرة بالترانزيت، والأجور الخاصة به".

وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي قد أكد في وقت سابق السعي لأن يكون ميناء الفاو بمستوى الموانئ العالمية وهو يمثل واجهة اقتصادية واستثمارية كبرى، وشريان أساسي للعراق بعد النفط.

ا.ح

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