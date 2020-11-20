2020/11/20 | 14:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، ضبط حاويتين من مادة المعسل في مركز جمرك ام قصر الأوسط.وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، إن “كوادرها في مركز جمرك ام قصر الاوسط وبالتعاون مع جهاز المخابرات تمكنت من ضبط حاويتين تحتوي على مادة المعسل لمخالفتها الشروط والضوابط المعمول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط حاويتين من مادة المعسل في مركز جمرك ام قصر الأوسط المركز الخبري الوطني.

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