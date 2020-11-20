بالصور.. قوباد طالباني يشارك في اسبوع العمل العالمي

2020/11/20 | 14:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الجمعة في نشاط اسبوع العمل العالمي الذي تنظمه مؤسسة (فيم) في السليمانية.

طالباني وخلال مشاركته، أكد خلال حديـــث له، على ان اقليم كوردستان له افكار وقدرات جيدة، مشيرا الى ان دعم الشباب العامل في مقدمة اعمال الحكومة.

PUKmedia خاص‌

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