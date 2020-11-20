2020/11/20 | 14:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن تسجيل 567 اصابة جديدة بكوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، مشيرة الى انها سجلت 499 حالة تعافي من الفايروس المستجد.

وقالت الوزارة خلال البيان المرقم 268 وتلقى PUKmedia نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا كالاتي:

1.



الفحوصات: (5484 فحصا جديدا)

• (1992) اربيل

• (855) السليمانية

• (2448) دهوك

• (32) حلبجة

• (127) كرميان

• (30) رابرين

2.



الاصابات: (567 اصابة جديدة)

• (188) اربيل

• (141) السليمانية

• (186) دهوك

• (10) حلبجة

• (37) كرميان

• (5) رابرين

3.



الشفاء: (499 حالة شفاء جديدة)

• (105) اربيل

• (18) السليمانية

• (337) دهوك

• (16) حلبجة

• (23) كرميان

• (0) رابرين

4.



الوفيات: (23 حالة وفاة جديدة)

• (8 اربيل

• (7) السليمانية

• (4) دهوك

• (1) حلبجة

• (0) كرميان

• (3) رابرين

احصائية عام:

* الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

* الفحوصات 766939 (273171 اربيل ، 173767 السليمانية، 313399 دهوك، 6602 حلبجة).

* الاصابات 92577 (33673 اربيل ، 26843 السليمانية، 29123 دهوك، 2938 حلبجة).

* الشفاء 57146 (20129 اربيل ، 18894 السليمانية، 15423 دهوك، 2700 حلبجة).

* تحت العناية الصحية 32474 (12730 اربيل ، 6524 السليمانية، 13106 دهوك، 114 حلبجة).

* الوفيات 2957 (814 اربيل ، 1425 السليمانية، 594 دهوك، 124 حلبجة).

PUKmedia خاص‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقليم يسجل 567 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقليم يسجل 567 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).