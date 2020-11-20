نساء مصابات بكورونا يلدن 75 طفلاً وطفلة في كربلاء

2020/11/20 | 14:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..أعلنت دائرة صحة كربلاء، الجمعة، عن تسجيل ولادة 75 طفلاً وطفلة من أُمهات مُصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة داخل المحافظة في آذار الماضي.

وقالت الدائرة فقي بيان تلقته /المعلومة/، “شهدت ردهة الشفاء في مُستشفى النسائية والتوليد بكربلاء المُقدسَة، ولادة ( 75 ) طفلة وطفلة من أُمهات مُصابات بفيروس كُورونا مُنذ تسجيل أول إصابة بالجائحة في المُحافظة في آذار من العام الجاري، فضلاَ عن “إستقبال الردهة لأكثر من ( 125 ) مريضة مُصابة بالفيروس الوبائي”.

واضافت، أن “ردهة الشفاء التي تم تهيئتها لإستقبال النساء الحوامل والمُشخص إصابتهُنَ بفيروس كُورونا، قد شهدت ومُنذ تسجيل أول إصابة بالجائحة في المُحافظة في آذار من العام الجاري ، ولادة ( 75 ) طفلة وطفلة”، مبينا أن “الولادات ، توَزعت بواقع ( 43 ) ولادة عن طريق العمليات القيصرية، ( 24 ) ذكر و( 19 ) أنثى ، والولادات الطبيعية ( 32 ) ولادة ، ( 19 ) ذكر و ( 13 ) أُنثى”.

وتابعت، إن ” الردهة ذاتها ، شهدت خلال الفترة ذاتها ، إستقبال أكثر من ( 125 ) مريضة مُصابة بالفيروس الوبائي وإجراء اللازم لهُنَ”، مُوضحاَ إن “الملاكات الطبية والصحية في مُستشفانا، قد نجحت في التعامل مع الحالات المرضية الواردة إليه، عبر إتباع مجموعة من المعايير والإجراءات الصحية حفاظاً على تلك الملاكات ، مع الحرص على إحترام أعلى الإحترازات لضمان سلامة الأُمهات وأطفالهُنَ في آن واحد”.

وأكدت، أن “جميع الأُمهات وأطفالهُنَ ، غادروا المُستشفى وهم بحالة صحية جيدة ومُستقرَة بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة”.انتهى/25

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