سلامي: إيران لن تتقيد في منطقة جغرافية محددة للدفاع عن مصالحها

2020/11/20 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن إيران لن تتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن مصالحها الحيوية.

وقال سلامي في إفادة صحفية نقلها موقع إلكتروني تابع للحرس الثوري، قال إن الخليج منطقة استراتيجية للاقتصاد العالمي وأن إيران تؤدي دورا ممتازا وفريدا في توفير الأمن لهذه الرقعة البحرية الحاسمة للاقتصاد العالمي.

وتأتي تصريحات سلامي بعدما ذكرت صحف أميركية أن الرئيس دونالد ترمب استطلع الأسبوع الماضي آراء عدد من كبار المسؤولين بشأن إمكانية التحرّك ضدّ موقع نووي إيراني خلال الأسابيع المقبلة.

وأوردت الصحف أن المسؤولين أقنعوا ترمب بعدم المضيّ قدماً في شنّ ضربة عسكرية ضدّ طهران نظرا إلى مخاطر نشوب نزاع واسع النطاق نتيجة لذلك.

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