2020/11/20 | 14:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الجمعة، مقتل 16 ارهابيا بعملية كبرى في كركوك.

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