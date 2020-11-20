الشرطة الاتحادية: جاهزون لتأمين الانتخابات ولدينا خطة لرفع السيطرات

2020/11/20 | 14:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط جاهزية قواته لتأمين الانتخابات ،مشيراً إلى وجود خطة لرفع قسم من السيطرات بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد.وقال البطاط بحسب الوكالة الرسمية، إن “الوضع اليوم في بغداد أفضل بعد قرار رئيس الوزراء فتح جسر الجمهورية ،والآن عملية الاختناق المروري انحصرت بشكل جيد ،وهناك جدية لبذل كل الجهود من أجل إعادة الحركة الطبيعية إلى بغداد”.

واشار الى أن “الشرطة الاتحادية أسهمت في تنظيف ساحة التحرير بالتعاون مع المتظاهرين الذين أسهموا في عملية تنظيف الساحة ورفع الخيم، والشرطة الاتحادية قامت بتهيئة ورفع الصبات”.ولفت إلى أن “المناطق التي توجد فيها الشرطة الاتحادية ،لا توجد فيها تظاهرات باستثناء محافظتي ذي قار والبصرة، وواجبها واضح ،وهو حماية السجون ،وعدم السماح لأي كان بالاقتراب من السجون”.انتهى/25

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