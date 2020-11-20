2020/11/20 | 14:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة،اليوم الجمعة، القبض على 286 متسولاً و102 مخمور من قبل دوريات شرطة نجدة بغداد.وذكرت الوكالة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، انه “المديرية ضبطت 20 سيارة مطلوبة عليها اشارات حجز ضمن مناطق متفرقة،والقبض على شخص وبحوزته سلاح غير مرخص نوع مسدس من قبل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 286 متسولاً و102 مخمور في بغداد المركز الخبري الوطني.

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