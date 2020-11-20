2020/11/20 | 14:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، مقدما برنامج (ولاية بطيخ) الترفيهي الاجتماعي “علي” ، و “أوس فاضل”، للمرةِ الثانية خلال الاسبوع الحالي.ونقل موقع وزارة الشباب والرياضة وتابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”،ان اللقاء جاء لبحث ضرورة تناول أبرز المشاكل التي يُعاني منها الشاب العراقي وعرضها على الرأي العام من خلال البرنامج، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عدنان درجال يطالب بتناول معاناة الشباب في “ولاية بطيخ” المركز الخبري الوطني.

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