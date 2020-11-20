النقل: الأسبوع المقبل سيشهد حسم الشركة المنفذة لميناء الفاو

2020/11/20 | 14:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أعلن وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الجمعة، أن الأسبوع المقبل سيشهد حسم الشركة المنفذة لمشروع بناء ميناء الفاو الكبير.وقال الشبلي بحسب الوكالة الرسمية إن “وزارة النقل لا تزال مستمرة في التفاوض مع شركة دايو الكورية”، لافتاً إلى ” وجود خلاف مع الشركة الكورية بشأن المبالغ والمدة”.وأضاف أنه “في الوقت نفسه أن وزارة النقل لديها خط ثان للتباحث مع شركة صينية”، مبيناً أن “الأسبوع المقبل سيشهد حسم القرار على أيهما يجري التوقيع لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير”.من جانب آخر أكد الشبلي أن “الترانزيت في قيد الدراسة ،وتم عقد اجتماع بشأن هذا الموضوع، وأنه سيتم عقد اجتماع آخر لتحديد وقت المباشرة بالترانزيت ,والأجور الخاصة به”.وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي قد أكد في وقت سابق السعي لأن يكون ميناء الفاو بمستوى الموانئ العالمية.وذكر بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن “الكعبي ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة الإعمار والخدمات النيابية بحضور عدد من نواب اللجان النيابية ،ووزير النقل ناصر حسين بندر ، وعدد من مسؤولي الوزارة ، لبحث ملف مشروع الفاو الكبير.وأضاف الكعبي أن “ميناء الفاو يعدّ من بين أهم الملفات الحساسة ،وأكثرها أهمية للدولة والشعب العراقي ، فهو يمثل واجهة اقتصادية واستثمارية كبرى ،وشرياناً أساسياً للعراق بعد النفط ، فضلاً عن كونه نقطة انطلاق على التجارة مع العالم الخارجي.انتهى/25

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