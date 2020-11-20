2020/11/20 | 14:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شدد المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فراس الخطيب، الجمعة، على أن تتم عودة النازحين إلى مناطقهم بشكل "طوعي وتدريجي"، مشيراً إلى أن قرار إغلاق المخيمات قبل نهاية العام الحالي سيؤثر على نحو ربع مليون نازح.



وقال الخطيب في تصريح صحفي تابعه "ناس" (20 تشرين الثاني 2020)، إن "مخاوف من عودة بعض النازحين إلى مناطقهم التي تخلو من الخدمات أو لديهم تحديات في العودة إلى مناطقهم، لذلك نحرص أن تكون عودة النازحين طوعية".

وأشار إلى أن "المفوضية تنظر إلى مسائل النازحين الذين لا يمكنهم العودة، وتبحث عن حلول لهم إما بتأخيرعودتهم أو بإعطائهم مهلة لضمان أمنهم".

وفيما يخص تداعيات إغلاق بعض المخيمات أكد الخطيب أن "هذا القرار أثر على 48 ألف نازح، وقرارات الإغلاق الأخرى التي يتم الحديث عنها قبل نهاية هذا العام قد تؤثر على 250 ألف نازح".

وعبّر الخطيب عن "تخوفه من إعادة النازحين إلى مناطقهم غير المأهولة بالخدمات"، داعياً الحكومة إلى "التريث وإعادة النازحين بشكل تدريجي".

وبشأن مخيمات إقليم كردستان قال الخطيب "لم يتم إغلاقها فالقرار يشمل فقط المخيمات المتواجدة في محافظات أخرى مثل نينوى والأنبار وبغداد وكركوك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية شؤون اللاجئين توجه نداءً إلى وزارة الهجرة بخصوص عودة النازحين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية شؤون اللاجئين توجه نداءً إلى وزارة الهجرة بخصوص عودة النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).