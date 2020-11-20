2020/11/20 | 14:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كل مرة يصدر عن النظام السوري قرار حكومي أو رئاسي يتضمن رسوماً مالية، يتضح حجم الضائقة المالية التي يعاني منها، ومحاولته الجاهدة إلى الاستحصال على العملة الأجنبية، على حساب مواطنين فرّوا إلى بلاد اللجوء، حيث يعاني غالبيتهم من ظروف معيشية صعبة لقلة الرواتب في حال إيجاد فرصة عمل مناسبة.

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